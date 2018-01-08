محافظ دمياط: تلقينا 35 شكوى على تطبيق إيجابي

أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، عن حصول المحافظة على مركز متقدم فى تفاعلها مع تطبيق "إيجابى" الصادر من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء لتلقى شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورا، حيث قامت المحافظة بالانتهاء تماما من ٢٠ حالة رصد وهى المشكلة المنوط بها التطبيق والتى من السهل التعامل معها ولا تتطلب إجراءات طويلة لحلها، وقامت المحافظة أيضا بالرد على حالتين وحفظ حالتين أحدهما لكونها مكررة والأخرى نظرا لعدم القدرة على التواصل مع الراصد.



والجدير بالذكر أن إجمالى حالات الرصد على مستوى الجمهورية ١٨١٣ حالة وإجمالى حالات الرصد الخاصة بمحافظة دمياط ٣٥ حالة حيث تم الانتهاء من ٢٤ حالة وتم تحويل ١١ شكوى لبوابة الشكاوى.