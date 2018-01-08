بهاء مجدي: جميع مباريات الإسماعيلي صعبة

أكد بهاء مجدى المدافع الأيسر للإسماعيلى، أن جميع مباريات فريقه فى الفترة المقبلة صعبة للغاية ليس لقاء النصر ” فقط “.





يحل الدراويش ضيفاً على النصر فى تمام الساعة الثامنة مساء غداً الثلاثاء على ملعب القاهرة الدولى، فى الأسبوع الـ 17 من مسابقة الدورى العام.





وقال أن جميع الفرق المنافسة تعمل ألف حساب للدراويش نظراً لتصدره جدول المسابقة المحلية فى الوقت الحالى.





يدخل الفريق هذا اللقاء وهو يحتل المركز الأول برصيد 37 نقطة قبل جولة واحدة من إنتهاء منافسات الدور الأول.





وأضاف أن مهمة أبو طالب العيسوى المدير الفنى للدراويش لن تكن صعبة خاصة وأن الفريق ليس بجديد عليه بعد أن قاده فى الموسم المنقضى.





وتعتبر مواجهة الإسماعيلى والنصر هى الأولى لـ ” العيسوى ” بعد أن تولى الفريق خلفاً للفرنسى سباستيان ديسابر.





وأوضح ” بهاء مجدى ” أنه لا قلق على مركزه حال غيابه عن الفريق لأن البديل جاهز للإستعانة به فى أى وقت.