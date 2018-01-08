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لماذا دَعت أيتن عامر على برنامج The Voice Kids؟

الإثنين 08/يناير/2018 - 08:02 م
لماذا دَعت أيتن عامر على برنامج The Voice Kids؟
أيتن عامر
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الفجر الفني
 

قالت الفنانة أيتن عامر، إنها لم تكن تنوي متابعة الموسم الثاني من برنامج The Voice Kids على قناة MBC مصر، والذي تتكون لجنة تحكيمه من كاظم الساهر، ونانسي عجرم، وتامر حسني.

وأرجعت أيتن ذلك إلى أنها تشاهد أطفال الموسم الأول يبكون عند فشلهم في تحقيق حلمهم.

وكتبت على Facebook أنها على الرغم من هذا القرار إلا أنها عندما يأتي أمامها فيديو من البرنامج لا تستطيع تفويت فرصة مشاهدته.

ونشرت عامر، فيديو للمتسابقة ميريتا عماد وطلبت من متابعيها مشاهدة الفيديو كي يتعذبوا ويبكوا معها، وكتبت "حسبي الله ونعم الوكيل في هذا البرنامج".

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