تقارير تكشف بديل زيدان في ريال مدريد

بدأت الأصوات تتعالي داخل قلعة ريال مدريد حول إقالة الفرنسي زين الدين زيدان والتعاقد مع مدرب جديد بعد التعادل المخيب أمام سيلتا فيجو في الجولة الماضية من الدوري.





ذكر موقع الدون بالون أن إدارة ريال مدريد تفكر في التعاقد مع مدرب جديد وإقالة الفرنسي زيدان بسبب النتائج والأداء السيئ للفريق بالفترة الماضية.





واشار الموقع إلى أن دوري الأبطال هي الفرصة الأخيرة لزيدان ففي حالة خسارته من باريس سان جيرمان في الدور المقبل سيتم إقالته من الإدارة.





وأكد الموقع على أن بيريز رئيس ريال مدريد لديه العديد من الاسماء ولكنه يفضل التعاقد مع يواخيم لوف المدير الفني لمنتخب ألمانيا حال إقالة زيدان.