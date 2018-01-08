ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

تقارير تكشف بديل زيدان في ريال مدريد

الإثنين 08/يناير/2018 - 08:02 م
تقارير تكشف بديل زيدان في ريال مدريد
طباعة
الفجر الرياضي
 

بدأت الأصوات تتعالي داخل قلعة ريال مدريد حول إقالة الفرنسي زين الدين زيدان والتعاقد مع مدرب جديد بعد التعادل المخيب أمام سيلتا فيجو في الجولة الماضية من الدوري.


ذكر موقع الدون بالون أن إدارة ريال مدريد تفكر في التعاقد مع مدرب جديد وإقالة الفرنسي زيدان بسبب النتائج والأداء السيئ للفريق بالفترة الماضية.


واشار الموقع إلى أن دوري الأبطال هي الفرصة الأخيرة لزيدان ففي حالة خسارته من باريس سان جيرمان في الدور المقبل سيتم إقالته من الإدارة.


وأكد الموقع على أن بيريز رئيس ريال مدريد لديه العديد من الاسماء ولكنه يفضل التعاقد مع يواخيم لوف المدير الفني لمنتخب ألمانيا حال إقالة زيدان.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
ما هي توقعاتك لمباراة القمة 115 بين الأهلي والزمالك ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الإتحاد الإنجليزي
برايتون
-
x
21:45
-
كريستال بالاس
الدوري البرتغالي الممتاز
باكوس دي فيريرا
-
x
21:00
-
بورتيمونينسي
إستوريل
-
x
23:00
-
فييرينسي
الدوري الإسباني
مالاجا
-
x
22:00
-
إسبانيول
كأس فرنسا
لانس
-
x
22:00
-
بولوني
الدوري السعودي للمحترفين
الهلال
1
x
18:55
1
الإتفاق
دوري الخليج العربي الاماراتي
الجزيرة
2
x
17:45
4
الوحدة
البطولة الإحترافية إتصالات المغرب
الكوكب المراكشي
-
x
21:00
-
الوداد الرياضي
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
الزمالك
0
x
19:00
3
الأهلي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
1/8/2018 9:19:06 PM