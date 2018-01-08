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تيريزا ماي تعين أحد وزرائها رئيسا لحزب المحافظين

الإثنين 08/يناير/2018 - 07:57 م
تيريزا ماي تعين أحد وزرائها رئيسا لحزب المحافظين
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رويترز
 
عينت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الاثنين، وزير الهجرة براندون لويس، رئيسا جديدا لحزب المحافظين، الذي تتزعمه.

ونقلت وكالة "رويترز"، أن لويس شُوهد في وقت سابق اليوم، وهو يدخل مكتب ماي، لكن لم يصدر إعلان رسمي بعد بشأن تعيينه رئيسا الحزب.

يأتي ذلك في وقت تترقب فيه الأوساط البريطانية التغييرات الوزارية التي تعتزم رئيسة الوزراء إجراءها على حكومتها بعد أن اضطر نائبها داميان غرين إلى الاستقالة من منصبه في ديسمبر الماضي، على إثر توصل تحقيق داخلي إلى تأكيد إدلائه بتصريحات مضللة بشأن وجود مواد إباحية على أجهزة الحاسوب في مكتبه بالبرلمان.

وذكرت وكالة "رويتروز"، في وقت سابق أن تيريزا ماي أعلنت عن تغييرات من المنتظر إجراؤها في حكومتها بداية الأسبوع الجاري، وسط توقعات باحتفاظ وزراء الخارجية والمالية والداخلية وشؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي بمناصبهم في الحكومة الجديدة.

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