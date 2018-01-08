انهيار فى أسعار العملات الرقمية فى جلسة اليوم الأثنين 8/1/2018

هبطت العملات الإلكترونية بشكل حاد خلال تعاملات اليوم الإثنين، لتسجل خسائر بأكثر من 133 مليار دولار، مع هبوط ملحوظ لعملات مثل "الريبل".

ويأتي الهبوط في أسعار العملات الافتراضية بالتزامن مع إعلان الجهات المالية في كوريا الجنوبية ووكالات أخرى بفحص 6 بنوك محلية تقدم خدمة حسابات تتعامل بالعملات الرقمية.

وبحلول الساعة 3:25 مساءً بتوقيت جرينتش، تهاوت القيمة السوقية لإجمالي العملات الإلكترونية إلى 694.348 مليار دولار.

وكانت القيمة السوقية للعملات الافتراضية مجتمعة تسجل 828.161 مليار دولار في ختام جلسة أمس ما يعني أنها حققت خسائر قيمتها 133.813 مليار دولار في أقل من 24 ساعة.

وخلال نفس الفترة تهاوت عملة "البيتكوين" في التعاملات اللحظية بأكثر من 14% لتتراجع إلى مستوى 14363.1 دولار مقارنة مع مستوى 16477.6 دولار سجلته بختام تعاملات أمس.

كما انخفض سعر العقود الآجلة للعملة الافتراضية في بورصة شيكاغو للسلع بنسبة 13.6% لتسجل 14500 دولار.

بينما هبطت عملة "الإيثريوم" بنحو 5.8% لتتراجع إلى 1056.7 دولار بعد أن سجلت مستوى قياسي عند 1266.9 دولار في وقت سابق من التداولات مستعيدة مكانتها كثاني أكبر عملة إلكترونية في جلسة اليوم.

كما تواصل عملة "الريبل" خسائرها الحادة لتتهاوى بأكثر من 30.5% إلى 2.35 دولار، بعد تراجع وصل إلى 40% في وقت سابق من التداولات.