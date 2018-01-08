لايبزيج قد يفقد جوريتسكا أمام شالكه

استمر غياب لاعب خط الوسط، ليون جوريتسكا، عن التدريبات الجماعية لشالكه، اليوم الإثنين، بسبب معاناته من إصابة في الساق، وهو ما يرجح غيابه عن صفوف الفريق، في مواجهة لايبزيج، السبت المقبل، في إطار الدوري الألماني.

وواصل جوريتسكا (22 عاما)، التدريبات الفردية اليوم الإثنين، بعد أن خضع لبرنامجه التأهيلي الخاص في المعسكر التدريبي، الذي أقيم الأسبوع الماضي في إسبانيا.

وغاب جوريتسكا، المتوج مع المنتخب الألماني بلقب كأس القارات 2017 في روسيا، عن صفوف شالكه في 6 من آخر 8 مباريات للفريق في العام المنقضي، بسبب الإصابة.

من ناحية أخرى، يدرس شالكه، ضم المدافع عبد الرحمن بابا، مجددا بعقد إعارة آخر من تشيلسي الإنجليزي.

وقضى عبد الرحمن بابا، الموسم الماضي معارا إلى شالكه، لكنه غاب عن الفريق في جميع مبارياته منذ بداية عام 2017، بسبب إصابة خطيرة في الركبة.