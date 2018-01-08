شريف الجبلى لـ"ON Live": رؤية القيادة السياسية بملف الاقتصاد حققت أرقام قياسية وغير مسبوقة

قال المهندس شريف الجبلى، نائب رئيس جمعية شباب الأعمال، إن عصب أى اقتصاد فى العالم هو توفير بنية التحتية قوية تجذب المستثمرين لدخول السوق، موضحاً أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أعلن فى بداية توليه مقاليد الأمور فى البلاد أنه يعمل على إنشاء بنية تحتية قوية بالبلاد وهو الأمر الذى أسفر عن تشجيع المستثمرين إلى دخول السوق المصرية فى كافة القطاعات، مشيراً إلى أرتفاع استثمارات أصول الخزانة المصرية بشكل غير مسبوق بل ويعتبر من أعلى القيم فى تاريخ مصر وكذلك الأمر فى البورصة المصرية.





وأضاف "الجبلى"، خلال حواره مع الإعلامى أيمن صلاح ببرنامج "أسواق وأعمال"، المذاع عبر فضائية "ON Live"، أن الإصلاحات الاقتصادية والخريطة الاستثمارية الواضحة التى تتبنها الدولة المصرية جعلت البلاد تحقق أرقام قياسية غير مسبوقة سواء على مستوى الاستثمارات القائمة أو جذب أخرى جديدة، مشدداً على أن مصر مستعدة لجذب استثمارات مباشرة خلال العام الجارى فى عدة قطاعات بسبب وجود بنية تحتية وبيئة تشريعية مناسبة .





ومن حيث المشاركة المجتمعية قال نائب رئيس جمعية شباب الأعمال، أن دور كبير يقع على عاتق منظمات الأعمال فى دعم المشروعات القومية وتوفير فرص عمل للشباب من خلال المشاركة فى الفاعلة فى دعم الاقتصاد الوطنى وتوفير فرص عمل للشباب.