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خبير: 165 مليون يورو قدمتها قطر لتنظيم الإخوان في أوروبا

الإثنين 08/يناير/2018 - 08:00 م
خبير: 165 مليون يورو قدمتها قطر لتنظيم الإخوان في أوروبا
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أسماء العزب
 
قال الكولونيل تيم كولينز، أحد خبراء مكافحة الإرهاب في بريطانيا، ومؤسس منظمة نيو سينشري لمكافحة الإرهاب، إن كثير من التنظيمات الإسلامية في أوروبا تعمل تحت مظلة الإخوان، مهاجما قطر، قائلا: "قطر كانت ملاذا للإخوان بعد هروبهم من دولهم"، لافتا إلى أن حوالي 165 مليون يورو قدمتها قطر لتنظيم الإخوان في أوروبا.

وأوضح - خلال ندوة لمجلس اللوردات البريطاني، مساء الاثنين، لمناقشة دعم النظامين القطري والتركي لتنظيم الإخوان -، أن تنظيم "الإخوان" لديه أجندة خفية وهو يدعم الجماعات الإرهابية، وأجندة الإخوان تتعارض مع مبادئ الديموقراطية والحرية والمساواة، فالإخوان يخدمون أغراضهم باستخدام الدين.

وأشار إلى أن خطباء "الإخوان" يشرعون الجهاد ضد المسلمين وغير المسلمين. 

وتهدف الجلسة إلى الوقوف على حجم الدور القطري والتركي في دعم الأجندة المتشددة، التي تتبناها جماعة الإخوان، وحجم الدعم الذي تقدمانه لها.


المزيد عن: قطر دعم الارهاب جماعة الاخوان المسلمين جلسة اللوردات تيم كولينز تركيا التنظيمات الارهابية البريطاني
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