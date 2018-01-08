مذيع "العاصمة" مشيدًا بـ السيسي: "راجل بيشتغل مش بتاع كلام" (فيديو)

أشاد الإعلامي مجدي طنطاوي، بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، لعدة مشاريع جديدة اليوم، قائلًا: "معنا راجل بيشتغل مش بتاع كلام، وفي شغل كبير ومحترم بيحصل فعلًا".



وأضاف "طنطاوي"، خلال تقديمه برنامج "كلام جرايد" عبر فضائية "العاصمة"، مساء الإثنين، أن السيسي يخلق بنية قوية لمصر تعمل على تسهيل الاستثمارات وتقليل الاختناق المروري، مؤكدًا أن الرئيس يعمل بجدية، وهو الوحيد من رؤساء مصر الذي يفكر بعقلية متطورة لنهضة البلد.



وأوضح أنه لا ينبغي إنكار حجم الإنجاز الذي يتم، والسيسي حريص على بناء اقتصاد قوي في مصر، وتنمية كل المناطق بداية بسيناء حتى الصعيد.

