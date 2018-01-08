رئيس جامعة دمياط يلتقي حملة الماجستير والدكتوراة

إلتقى الدكتور سيد دعدور، رئيس جامعة دمياط، والدكتور ممدوح محمد نعمة الله، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث،عدد من شباب الموظفين بالجامعة من الجهاز الإداري الحاصلين على درجات الماجستير والدكتوراه خلال عام 2017م أثناء تأدية أعمالهم.



ووجه لهم رئيس الجامعة الشكر على تميزهم وجهدهم المبذول لحرصهم على التقدم فى العلم إلى جانب عملهم فى ذات الوقت، وأثناء اللقاء أكد رئيس الجامعة أنه حريص على رصد المتميزين من منسوبي الجامعة فى كافة المجالات وداعم لهم وغيرهم من الزملاء الذين يرغبون فى استكمال مسيرتهم التعليمية التى ستؤتى ثمارها من خلال تطوير الأداء وجودته بالجامعة.