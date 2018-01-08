جماهير الأهلي تسخر من الزمالك: "قاعدين ليه ما تقوموا تروحوا"

سخرت جماهير الأهلي من الزمالك بعد نهاية الشوط الأول من القمة 115 بتفوق أحمر بهدفين دون رد بالجولة السابعة عشر من الدوري.





وهتفت جماهير الأهلي للزمالك: " قاعدين ليه ما تقوموا تروحوا.. يمين شمال الحقهم يا جلال".





وسجل مؤمن زكريا الهدف الأول للأهلي في الدقيقة الثالثة، فيما سجل عبد الله السعيد الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 43.