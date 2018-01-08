ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

جماهير الأهلي تسخر من الزمالك: "قاعدين ليه ما تقوموا تروحوا"

الإثنين 08/يناير/2018 - 07:56 م
جماهير الأهلي تسخر من الزمالك: قاعدين ليه ما تقوموا تروحوا
طباعة
الفجر الرياضي
 

سخرت جماهير الأهلي من الزمالك بعد نهاية الشوط الأول من القمة 115 بتفوق أحمر بهدفين دون رد بالجولة السابعة عشر من الدوري.


وهتفت جماهير الأهلي للزمالك: " قاعدين ليه ما تقوموا تروحوا.. يمين شمال الحقهم يا جلال".


وسجل مؤمن زكريا الهدف الأول للأهلي في الدقيقة الثالثة، فيما سجل عبد الله السعيد الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 43.

 

المزيد عن: المقة 115 القمة الزمالك الدوري المصري الأهلي أخبار الأهلي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
ما هي توقعاتك لمباراة القمة 115 بين الأهلي والزمالك ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الإتحاد الإنجليزي
برايتون
-
x
21:45
-
كريستال بالاس
الدوري البرتغالي الممتاز
باكوس دي فيريرا
-
x
21:00
-
بورتيمونينسي
إستوريل
-
x
23:00
-
فييرينسي
الدوري الإسباني
مالاجا
-
x
22:00
-
إسبانيول
كأس فرنسا
لانس
-
x
22:00
-
بولوني
الدوري السعودي للمحترفين
الهلال
1
x
18:55
1
الإتفاق
دوري الخليج العربي الاماراتي
الجزيرة
2
x
17:45
4
الوحدة
البطولة الإحترافية إتصالات المغرب
الكوكب المراكشي
-
x
21:00
-
الوداد الرياضي
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
الزمالك
0
x
19:00
3
الأهلي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
1/8/2018 9:19:06 PM