جماهير الأهلي تسخر من الزمالك: "قاعدين ليه ما تقوموا تروحوا"
الإثنين 08/يناير/2018 - 07:56 م
الفجر الرياضي
سخرت جماهير الأهلي من الزمالك بعد نهاية الشوط الأول من القمة 115
بتفوق أحمر بهدفين دون رد بالجولة السابعة عشر من الدوري.
وهتفت جماهير الأهلي للزمالك: " قاعدين ليه ما تقوموا تروحوا.. يمين شمال الحقهم يا جلال".
وسجل مؤمن زكريا الهدف الأول للأهلي في الدقيقة الثالثة، فيما سجل عبد
الله السعيد الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 43.
المزيد عن: المقة 115 القمة الزمالك الدوري المصري الأهلي أخبار الأهلي