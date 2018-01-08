الفجيرة تحتضن أول أمسيات العام الجديد لمنتدى شاعرات الإمارات

ضمن الفعاليات الشهرية لمنتدى شاعرات الإمارات بمركز الشارقة للشعر الشعبي وفِي أولى فعالياته لعام 2018 نظم المنتدى أمسية شعرية بعنوان (العام الجديد) في مقر جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية بإمارة الفجيرة.

شارك في الأمسية كل من الشاعرات أوداج المزروعي وحمدة العوضي وسندية الحمادي وقدمتها الشاعرة مريم النقبي التي بدأت بالترحيب بالحضور وشاعرات الأمسية اللواتي قدمن طائفة من قصائدهن المتنوعة بين الوطني والوجداني والاجتماعي.

وقد تنوعت القصائد بينالجانب الوطني واحتفالات الدولة بعام زايد والجانب الاجتماعي والوجداني، إضافة إلى نصوص حملت رسائل توعوية للمجتمع واخرى عن محاكاة للأحداث التي تشهدها الساحة العربية. كما تضمن برنامج الأمسية التنوع الثقافي في الطرح الأدبي والحوار بين القصائد. فقدمت الشاعرة سندية الحمادي مجموعة من قصائدها ومنها قصيدة "يُمّه" التي تقول فيها:

بعض المشاعر غصب ماتنكتم يُمّه ..

ماودي اضيق قدّامك ولكني ..

ازعل اذا خاطِرْك حاست به الغُمه ..

وان آلمك شي فانه حيل يالمني ..

لاتذرفين الليالي واثرها ظلمه ..

سالت على صبحك ومارف لي جفني ..

لين التعب طال ظهر البيت واللمه ..

ياثقل غيبتك صعب اشيلها عني ..

وقدمت الشاعرة حمدة العوضي مجموعة قصائد منها: قصيدة العام الجديد، وقصيدة عقرب الساعة؛ التي تقول فيها :

صرت أسابق عقرب الساعه

استمع تيمات له و اطرب

قلبي يشكيلك من أوجاعه

بعد طول فراق لو تقرب

يكتفي المضنون باطماعه

يرتوي بشوفك هنا يشرب

أما الشاعرة أوداج المزروعي فقد قدمت قصائد تناولت مواضيع مختلفة منها: شكرًا محمد بن زايد، ومحض افتراض؛ التي نقتطف منها هذه الأبيات:

على كف المدى وتهب نوده

ونفسٍ في ذرى السبع الطباقِ

تسابق بارتكاضه عال طوده

تعّز الباقيات مْن البواقي

ألا يا سايقٍ يبست عدوده

عسى ماحاد بك ميل السواقي

على مرباع وتغطي رعوده

مراتع،سيّلت ملح المآقي

وفِي ختام الأمسية كرمت الشاعرة مريم النقبي مَسؤولة منتدى شاعرات الإمارات الشاعرات المشاركات في الأمسية والجهة المستضيفة للفعالية.