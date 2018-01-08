الشوط الأول.. الأهلي يُبكي الزمالك بهدفي "زكريا والسعيد"
تقدم الأهلي بهدفين نظيفين في الشوط الأول أمام غريمه الزمالك في المباراة المقامة على ستاد القاهرة في قمة مباريات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.
دفع إيهاب جلال المدير الفني الجديد للزمالك بتشكيل مكون من أحمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي حازم إمام وعلي جبر ومحمود حمدي "الونش" ومؤيد العجان، وفي الوسط أشرك طارق حامد ومحمود عبد العاطي "دونجا" وأيمن حفني وأحمد مدبولي وفي الهجوم محمد الشامي وباسم مرسي.
فيما بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي أحمد فتحي ورامي ربيعة وأيمن أشرف وعلي معلول وفي الوسط حسام عاشور وعمرو السولية وعبد الله السعيد وفي المدمة مؤمن زكريا ووليد سليمان ووليد أزارو.
ومع انطلاق صافرة الإيطالي ديفيد ماسا ظهرت نوايا الأهلي الهجومية على مرمى الزمالك، حيث تمكن الفريق الأحمر في افتتاح النتيجة مبكرا عن طريق مؤمن زكريا مع حلول الدقيقة الثانية حيث تلقى تمريرة رائعة من وليد سليمان وضعها بكل سهولة داخل شباك أحمد الشناوي، معلنا عن هدف التقدم للمارد الأحمر.
بعد الهدف مباشرة حاول لاعبو الزمالك العودة للمباراة مرة أخرى وإدراك التعادل حيث صوب محمود دونجا كرة بين أحضان محمد الشناوي ، ليواصل الفريق الأبيض ضغطه على مرمى الأهلي لكن هجماته لم يكن لها أي خطورة.
ومع مرور الدقائق سيطر الزمالك على منطقة الوسط بفضل تحركات أيمن حفني ومحمد الشامي، لكن هذه السيطرة لم يكن لها أي خطورة حيث اعتمد الفريق الأبيض في هجماته على الكرات العرضية التي وصلت جميعها سهلة في يد محمد الشناوي حارس الأهلي.
وفي الدقيقة 30 أتيحت للفريق الأحمر فرصة إحراز هدف التقدم بعد هجمة مرتدة من عبد الله السعيد إلى مؤمن زكريا ووليد أزارو لكن الأخير منح الكرة لدفاع الزمالك.
وفي الدقيقة 33 حصل حازم إمام على ركلة جزاء نتيجة عرقلة مؤمن زكريا له داخل منطقة الجزاء، تقدم لها باسم مرسي لكن محمد الشناوي حرمه من إدراك التعادل بعدما تصدى لها ببراعة.
واحتسب حكم المباراة ركلة حرة مباشرة لصالح الأهلي على حدود منطقة الجزاء، صوبها وليد سليمان قوية، لكن أحمد الشناوي تصدى لها، وحرم الفريق الأحمر من الهدف الثاني.
وفي الدقيقة 40 ومن عمل جماعي بين الشامي وحازم إمام صوب الأخير كرة قوية على مرمى الأهلي لكنها علت عارضة الشناوي.
وحصل علي معلول على ركلة جزاء في الدقيقة 41 نتيجة عرقلة أحمد الشناوي له داخل منقطة الجزاء، تقدم لها عبد الله السعيد معلنا الهدف الثاني للأهلي في هذا الشوط.
وفي الدقيقة 44 أتيحت للمغربي وليد أزارو فرصة إحراز الهدف الثالث، بعدما قطع الكرة من دفاع الزمالك لينفرد بأحمد الشناوي لكنه وضعها في يد حارس الفريق الأبيض.
ومرت الدقائق المتبقية دون جديد، وينتهي الشوط بتقدم الأهلي بهدفين نظيفين.