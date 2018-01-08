الشوط الأول.. الأهلي يُبكي الزمالك بهدفي "زكريا والسعيد"

تقدم الأهلي بهدفين نظيفين في الشوط الأول أمام غريمه الزمالك في المباراة المقامة على ستاد القاهرة في قمة مباريات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.









دفع إيهاب جلال المدير الفني الجديد للزمالك بتشكيل مكون من أحمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي حازم إمام وعلي جبر ومحمود حمدي "الونش" ومؤيد العجان، وفي الوسط أشرك طارق حامد ومحمود عبد العاطي "دونجا" وأيمن حفني وأحمد مدبولي وفي الهجوم محمد الشامي وباسم مرسي.









فيما بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي أحمد فتحي ورامي ربيعة وأيمن أشرف وعلي معلول وفي الوسط حسام عاشور وعمرو السولية وعبد الله السعيد وفي المدمة مؤمن زكريا ووليد سليمان ووليد أزارو.







