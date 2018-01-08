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مصرع 3 أفراد من أسرة واحدة بسبب استنشاق غاز ثاني أكسد الكربون من ماكينة كهرباء بكفرالشيخ

الإثنين 08/يناير/2018 - 07:55 م
مصرع 3 أفراد من أسرة واحدة بسبب استنشاق غاز ثاني أكسد الكربون من ماكينة كهرباء بكفرالشيخ
صورة ارشيفية
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لقي 3 أفراد من أسرة واحدة مصرعهم، إثر استنشاق غاز ثاني أكسيد الكربون من ماكينة كهربائية بمنزلهم أثناء نومهم، اليوم الاثنين، وتم نقل الجثث لمستشفى سيدي سالم المركزي، وتحرير محضر وجار العرض على النيابة.

وتلقى اللواء أحمد صالح، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العميد محمد عمار، مدير إدارة المباحث، يفيد مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة، مقيمون بقرية دمرو التابعة لمركز ومدينة سيدي سالم.

أمر مدير إدارة البحث الجنائى بالانتقال لمكان إقامتهم وتبين من المعاينة الأولية إستنشاق الـ3اشخاص لغاز ثانى اكسيد الكربون نتيجة تشغيل ماكينة كهربائية داخل منزلهم، وتبين انهم " إبراهيم، ب، ا،70 سنه، وزوجته السيدة، م، ش، 45 سنة وطفلها محمد، ش، ا، 9سنوات.

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