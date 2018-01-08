مدرب سيلتا فيجو: التعادل أمام ريال مدريد لم يرض طموحتنا

يرى خوان كارلوس أونزوي المدير الفني لفريق سيلتا فيجو الإسباني، أن فريقه كان يستحق أكثر من التعادل (2-2) أمام ريال مدريد، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد في الجولة الـ18 من الليجا.





وقال أونزوي في تصريحات نقلتها صحيفة "أس" الإسبانية: "لدي شعور بالمرونة لأن ما فعلناه اليوم نستحق عليه أكثر من التعادل".





وأضاف: "في أول 20 دقيقة كانت لريال مدريد السيطرة، ولكننا كنا نعرف كيف نؤذيهم، سجلنا هدفين في مرماهم وعلينا أن نفخر بذلك".





وأضاف: "ريال مدريد أعطانا فرصة للمنافسة اليوم، كنا قادرين على إجراء تبديلات جيدة في المباراة على عكس ريال مدريد، لقد أهدرنا عدة فرص اليوم".





وعن مهاجمه إياجو أسباس قال: "إنه مهم جدًا بالنسبة لنا ولقد أظهر هذا في المباراة، نحن في كل مباراة نحاول أن نتطور، كنا قادرين على خلق الخطورة في الهجمات المضادة اليوم".





واختتم: "النتيجة إيجابية جدًا كما حدث مع برشلونة قبل أيام، علينا احترام أنفسنا والخصوم ونؤدي عملنا باستمرار، هذا طريقنا في الدوري، وهذا جعلني أشعر بالفخر كمدرب".



