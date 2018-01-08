الأهلي يخطط للتعاقد مع ثنائي الأسيوطي

دخل الثنائي محمد عنتر ومهند لاشين لاعبا وسط فريق الأسيوطي سبورت دائرة اهتمامات مسؤولي الأهلي للتعاقد معهما في الانتقالات الشتوية أو الصيف المقبل.





وتحدث مسؤولو الأهلي مع مسؤولي الأسيوطي للتعاقد مع اللاعبين بصورة شفوية وهو ما سيتم حسمه خلال الأيام المقبلة.





وكان الأهلي قد حصل على توقيع عدة لاعبين سرًا لحين الانتهاء من المفاوضات مع الأندية مثل محمود عبد العزيز لاعب سموحة وحسين الشحات لاعب المقاصة ورجب عمران لاعب جمهورية شبين.





وأبلغ حسام البدري المدير الفني للأهلي لجنة الكرة برغبته في ضم 3 لاعبين فقط خلال فترة الانتقالات الشتوية على أن يتم تأجيل باقي الصفقات للموسم المقبل.



