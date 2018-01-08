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ترامب يؤجل إعلان "جوائز الأخبار المزيفة".. تعرف على الموعد الجديد

الإثنين 08/يناير/2018 - 07:26 ص
ترامب يؤجل إعلان جوائز الأخبار المزيفة.. تعرف على الموعد الجديد
ترامب
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وكالات
 

أجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما أطلق عليه "جوائز الأخبار الزائفة" حتى 17 يناير الجاري.

 

وفي تغريدة على تويتر كتب ترامب: "الاهتمام، وأهمية هذه الجوائز أكبر بكثير من توقعات أي شخص!".

 

وأضاف: "جوائز الأخبار المزيفة، لأكثر منصة إعلامية متحيزة وفاسدة ستقدم للخاسرين يوم الأربعاء الموافق 17 يناير بدلاً من اليوم الاثنين".

 

وكان ترامب يعتزم في البداية إعلان "الجوائز" الإثنين، قائلاً الأسبوع الماضي إنها ستغطي "عدم الأمانة والتقارير الفاسدة في مختلف الفئات".

 

ويصف ترامب بشكل روتيني تقارير وسائل الإعلام التي تنتقده بأنها "أخبار مزيفة"، مع إهانات متكررة تستهدف صحيفة "نيويورك تايمز" وشبكة سي إن إن الإخبارية.

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