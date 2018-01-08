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الرئيس الفرنسي يصل إلى الصين في زيارة تستمر 3 أيام

الإثنين 08/يناير/2018 - 07:22 ص
الرئيس الفرنسي يصل إلى الصين في زيارة تستمر 3 أيام
ماكرون
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أ ش أ
 

وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مدينة شيان بشمال الصين اليوم الإثنين، المحطة الأولى من زيارته الرسمية للصين التي تستمر 3 أيام، وفق ما ذكر الإليزيه.

 

وكان مسؤول في قصر الإليزيه قال في وقت سابق إن مدينة شيان "رمز مهم، فهي مهد الحضارة الصينية ونقطة بداية طريق الحرير القديم".

 

وسيزور ماكرون أولاً موقعاً أثرياً لتماثيل المحاربين التي أخرجت من ضريح الإمبراطور تشين شي هوانغ تي، الذي حكم بين 221 و 210 قبل الميلاد، ثم سيلقي خطاباً حول مستقبل العلاقات الصينية الفرنسية.

 

ويرافق ماكرون وفد يضم أكثر من 50 رئيس شركة بينها "أكور-أوتيل"، و"إل في إم إش" و"إيرباص"و"أريفا" و"سافران" و"بي إن بي باريبا".

 

وزيارة الدولة هذه هي الأولى لرئيس أوروبي إلى بكين منذ مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني في أكتوبر(تشرين الأول)، الذي عزز سلطة شي جين بينغ مع بداية ولايته الرئاسية الثانية.

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