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مصرع 11 شخصا في معركة بالأسلحة النارية بالمكسيك

الإثنين 08/يناير/2018 - 07:20 ص
مصرع 11 شخصا في معركة بالأسلحة النارية بالمكسيك
أرشيفية
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أ ش أ
 

لقي 11 شخصا مصرعهم جراء معركة بالأسلحة النارية بين سكان بلدة صغيرة وقوة شرطة محلية على مشارف منتجع أكابولكو السياحي في المكسيك.

 

ونقلت قناة (سكاي نيوز) عن المسؤول بجهاز أمن الدولة روبرتو ألفاريز قوله "إنه بعد أن دخل جنود من الجيش وأفراد من الشرطة الحكومية البلدة لقى 3 من عناصر الشرطة المحلية مصرعهم على أيدي سكان البلدة، فيما قتل 8 من السكان في المعركة"، ولم تشر القناة لسبب الاشتباكات.

 

واعتقلت السلطات 30 فردا آخرين من الشرطة المحلية الذين سمح لهم مسؤولو الحكومة بالعمل في البلدة الصغيرة.

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