تامر حسني لـ"محمد صلاح": "كلنا بنحبك وبندعيلك"(فيديو)

أكد المطرب تامر حسني، أنه احتفل بتتويج محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي ولاعب المنتخب الوطني، كأفضل لاعب في إفريقيا من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".









وعبر حسني خلال مقابلة أجراها مع برنامج "مع شوبير" المذاع على فضائية " صدى البلد" عن تقديره لصلاح، مجددًا تأكيده: "كلنا بنحب وبنحترمه وبندعي له".









وعبر عن أمله في حصد صلاح المزيد من الألقاب الجديدة، مضيفًا: "الجايزة الجاي بقى أحسن لاعيب في العالم".



