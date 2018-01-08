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عاجل.. مساعدات إغاثية سعودية تصل محافظة المهرة اليمنية

الإثنين 08/يناير/2018 - 07:14 ص
عاجل.. مساعدات إغاثية سعودية تصل محافظة المهرة اليمنية
جان من المساعدات
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الفجر
 

وصلت مساعدات إغاثية وإنسانية سعودية إلى محافظة المهرة اليمنية، لمساندة الحكومة في تثبيت الأمن والنهوض بالمحافظة وتنميتها.

 

وذكرت قناة (العربية) الإخبارية اليوم الاثنين، أن قافلة الخير السعودية ضمت عددا من المركبات المخصصة للأمن والإسعاف، وحافلات نقل ومولدات كهرباء، وشاحنة محملة بالمواد والأجهزة الطبية، بالإضافة لقافلة من المساعدات الإنسانية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

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