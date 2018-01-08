الاهلي والزمالك مباشرة | جودة ضعيفة | جودة متوسطة | جودة عالية | جوال

يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة بث مباراة الأهلي والزمالك على يلا شوت، اليوم الإثنين 8-1-2018 في الدوري المصري.

حيث يلتقي الأهلي والزمالك مباشرة، في الدوري المصري ، على يلا شوت وكورة لايف.

يلتقي نادي الزمالك، مع منافسه الأهلي، اليوم الإثنين 8-1-2018، في تمام الساعة 7 مساءً، على استاد القاهرة، في إطار منافسات الأسبوع السابع عشر من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 36 نقطة، بينما يحل فريق الزمالك في المركز الرابع برصيد 28 نقطة.

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