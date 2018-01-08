اليوم.. إعلان الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية

تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة، مؤتمرا صحفيا، في الرابعة عصر اليوم الإثنين، لإعلان الجدول الزمني التفصيلي للانتخابات الرئاسية، وكافة الإجراءات والقرارات المنظمة للعملية الانتخابية.

ومن المقرر أن يعقد المؤتمر بمقر الهيئة العامة للاستعلامات بمدينة نصر، بحضور كافة أعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات، ومندوبي الصحف ووسائل الإعلام ووكالات الأنباء المحلية والدولية.