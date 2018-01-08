أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم الاثنين 8 يناير

استحوذت قضايا الشأن المحلي علي اهتمامات الصحف الصادرة اليوم الاثنين، وجاء في مقدمتها إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم إشارة افتتاح عدد من المشروعات التنموية الجديدة، وإعلان الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية، إضافة إلى مظاهر الاحتفال بعيد الميلاد المجيد وعدد من الموضوعات الأخري.

فقد تناولت صحيفة "الأهرام"، إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى إشارة الافتتاح لعدد من المشروعات القومية العملاقة اليوم، في مجال الطرق والكباري، ونقلت الصحيفة عن اللواء عادل ترك، رئيس هيئة الطرق والكباري، قوله " إن المشروعات تشمل محور شبرا - بنها والقوس الشرقي للطريق الدائري الإقليمي الذي يمتد من بلبيس بالشرقية وحتى (مصر - الإسكندرية) الزراعي بالإضافة إلى الكوبري العلوي على النيل في هذه المنطقة.

كما تشمل المشروعات الجديدة ستة كباري علوية على طريق مصر - السويس الصحراوي، حيث تم تحويله إلى طريق حر بعد إلغاء التقاطعات والدوران للخلف وعزل حركة الشاحنات والنقل الثقيل بطرق جانبية عن السيارات الخاصة وحافلات الركاب لتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة .

ونقلت صحيفة "الأهرام" تصريحا للمستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، قال فيه " إنه سيتم إغلاق قاعدة بيانات الناخبين، بمجرد إعلان الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية اليوم خلال مؤتمر صحفي"، مشيراً إلى أن المواعيد التي ستعلن في الجدول الزمني نهائية وغير قابلة للتعديل.

وأشار رئيس الهيئة، إلى أنه لم يتم حصر عدد القضاة الذين سيشرفون على الانتخابات، نظرا لطول الفترة المتبقية على عملية الانتخابات، وأن عددهم سيتحدد بناء على عدد اللجان الانتخابية، وأن المرحلة الحالية ستشهد عملية تدريبهم، سواء بالنسبة للجان الفرعية أو العامة أو المتابعة.

وفيما يتعلق بالموازنة العامة ، نقلت صحيفة "الأهرام"، عن مصدر وصفته بأنه رفيع المستوي ، قوله " إنه من المتوقع أن تتجاوز الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2018 - 2019، مبلغ 1.5 تريليون جنيه، بزيادة 19.3%، عن موازنة العام الماضي.

وقال المصدر " إن أهم أولويات الموازنة الجديدة زيادة نسبة النمو، لرفع معدلات التشغيل، والحد من البطالة، مع تخفيض معدلات العجز، للإسهام في تخفيض معدلات التضخم، وزيادة الاستثمارات الحكومية الممولة من الموازنة، بالإضافة إلى خفض مستويات العجز والدين العام، عن طريق تعظيم الإيرادات، وترشيد الإنفاق".

وأشار إلي أن مناقشات إعداد الموازنة بدأت منذ نهاية 2017 مع كل الجهات المدرجة ضمنها، حيث تقدم كل جهة أو وزارة أوجه وخطط الإنفاق، والإيرادات الخاصة بها، والانتقال بعد ذلك إلى وضع الخطوط العامة لموازنتها، لبحث احتياجاتها ومناقشتها، لوضع التصور النهائي الخاص باحتياجاتها التمويلية للعام المالي الجديد، ثم تبدأ مناقشات على مستوى الجهة أو الوزارة، لوضع مشروع القانون الخاص بالموازنة، ثم مناقشتها بمجلس الوزراء، قبل تحويلها إلى رئيس الجمهورية، ثم الانتقال إلى المرحلة النهائية بإحالتها إلى مجلس النواب، لمناقشتها قبل 31 مارس 2018.

من جانبها ، أبرزت صحيفة "الأخبار" احتفالات الأقباط بعيد الميلاد المجيد، انطلاقاً من سعادة استقبال العيد، ووفاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، بافتتاح كاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الإدارية الجديدة ومشاركته في الاحتفالات بها والقداس الذي رأسه البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وصولاً إلى مظاهر الاحتفال بمختلف المحافظات والخروج إلى المتنزهات والحدائق العامة، في أجواء من الألفة والمحبة والسلام.

وفي سياق آخر ، تناولت صحيفة "الجمهورية" قطاع الكهرباء، فأشارت إلي القطاع بدأ تشغيل سلسلة من وحدات التوليد الجديدة حيث تنطلق تجارب التشغيل الأولي بالوحدات 41، 42 بمحطة العاصمة الإدارية وعدة محافظات بقدرات تقارب 20 ألف ميجا وات، ما يعادل 10 أضعاف السد العالي.

وذكرت الصحيفة أن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء اطمأن علي إجراءات استقبال القدرات والاستغلال الأمثل لها خاصة استكمال تشغيل الوحدات الغازية بأكبر مشروع توليد بالعالم تبلغ قدرته 14 ألفا و400 ميجاوات، وتشغيل أولى الوحدات البخارية في فبراير المقبل.

ونقلت الصحيفة تصريحا للوزير أكد فيه أن استثمارات القطاع خلال السنوات الأربع الماضية قاربت 500 مليار جنيه لإعادة تأهيل الشبكة وتقويتها وتوفير احتياطيات هائلة يمكن استغلالها فوراً لتلبية متطلبات خطط التنمية أو الدول المجاورة، مشيراً إلى أنه سيتم خلال الشهر الجاري استكمال أعمال التركيبات استعدادا لبدء تشغيل محطة أسيوط المائية آخر مشروعات الطاقة الشمسية بمنطقة بنبان بأسوان والتي تعتبر أكبر تجمع للطاقة الشمسية في العالم.

وفي المجال الزراعي، كشفت صحيفة "الأهرام"، عن انتهاء وزارة الري من حفر 1080 بئرا جوفية بتكلفة 1.5 مليار جنيه ضمن أعمال المرحلة الأولى من مشروع المليون ونصف فدان، جاهزة للتخصيص من إجمالي 1400 بئر مقرر حفرها بالمرحلة.

ونقلت الصحيفة تصريحا للدكتور سامح صقر، رئيس قطاع المياه الجوفية، قال فيه " إنه تم الانتهاء من حفر آبار جوفية تخدم نحو 250 ألف فدان في المناطق المخصصة لصغار المستثمرين بالمشروع شملت 447 بئرا في منطقة المغرة و278 بغربي المنيا و102 في توشكى و26 في المراشدة و178 في الفرافرة القديمة و52 في الفرافرة الجديدة.

أما صحيفة "الأخبار"، فأشارت - عن مصادر بوزارة التربية والتعليم - إلي أن جدول امتحانات الثانوية العامة سيعلن نهاية مارس المقبل، ويجري حاليا تسجيل الاستمارات الإلكترونية لـ 600 ألف طالب علي موقع الوزارة الإلكتروني، وسيتم الإعلان عن تدريبات علي البوكليت تبدأ علي الموقع الإلكتروني للوزارة وتستمر في المدارس، عقب إجازة نصف العام شهر فبراير بعد الانتهاء من نصف المناهج.

ونقلت الصحيفة عن خالد عبد الحكم، نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، تأكيده أنه ستتم معالجة الأخطاء والسلبيات التي جاءت في كراسة البوكليت لامتحانات الثانوية العام الماضي الذي شهد أول تطبيق بدمج الأسئلة في كراسة الإجابة، حيث سيتم التركيز علي صياغة واضحة للأسئلة بلا غموض، وإتاحة مساحة جيدة للإجابة، ووضع كل الإجابات المحتملة في نموذج الإجابة أثناء التصحيح، بعد أن كتب عدد من الطلاب في الامتحانات العام الماضي إجابات صحيحة وغير مسجلة في نموذج الإجابة وتم تعميمها علي كل الكنترولات، خلال مرحلة التصحيح واعتماد صحتها.

وحول أنشطة الجمعيات الأهلية ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني ، استعرضت صحيفة "الجمهورية" تصريحا لوزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي أكدت فيه إحكام الرقابة الداخلية لتطبيق قواعد النزاهة والشفافية بهذه الجمعيات والمؤسسات والمنظمات وتفعيل دورها تجاه المجتمع والمساهمة بفعالية وقوة في توعية المواطنين بمخاطر الفساد وتفعيل الخطة التنفيذية لمكافحة الفساد.

وقالت والي " إن الارتقاء بعمل الجمعيات يستهدف إرساء مبادئ الشفافية والنزاهة بالحرص على الإعلان عن ميزانيتها وعن كافة مصادر التمويل التي تتلقاها سواء داخليا أو خارجيا".