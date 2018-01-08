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عاجل.. الشرطة التونسية تفرق بالقوة تظاهرة ضد رفع الأسعار (فيديو)

الإثنين 08/يناير/2018 - 06:47 ص
عاجل.. الشرطة التونسية تفرق بالقوة تظاهرة ضد رفع الأسعار (فيديو)
جانب من المظاهرة
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وكالات
 

فرّقت الشرطة التونسية مساء الأحد احتجاجاً ضد زيادة للأسعار دخلت حيز التنفيذ في 1 يناير كما هو منصوص عليه في قانون المالية لعام 2018 الذي ندد به ناشطون وعدد من الأحزاب.

 

وتجمع متظاهرون شباب أعضاء بحملة "فاش نستناو" (ماذا ننتظر) في شارع بورقيبة وسط تونس بالقرب من وزارة الداخلية للمطالبة بإلغاء زيادة الأسعار والإفراج عن رفاقهم المعتقلين.

 

وهتف الشبان: "لا خوف لا رعب الشارع ملك الشعب" قبل أن تفرّق الشرطة التجمع وفق ما أظهرته أشرطة فيديو على مواقع التواصل.

 

وقبل ذلك تظاهر عشرات الشبان في ظل رقابة شديدة من جانب الشرطة، ولكن في جو من الهدوء.

 

وميزانية العام 2018 التي اعتمدت في ديسمبر بغالبية واضحة في البرلمان تنص على زيادة "موجعة" في الأسعار ولكنها ضرورية حسب تعبير الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي.

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