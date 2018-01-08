مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر على يلا شوت اليوم الإثنين 8-1-2018 الدوري المصري
الإثنين 08/يناير/2018 - 06:45 ص
الفجر الرياضي
يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة بث مباراة الأهلي والزمالك على يلا شوت، اليوم الإثنين 8-1-2018 في الدوري المصري.
حيث
يلتقي الأهلي والزمالك مباشرة، في الدوري المصري ، على يلا شوت وكورة لايف.
يلتقي
نادي الزمالك، مع منافسه الأهلي، اليوم الإثنين 8-1-2018، في تمام الساعة 7 مساءً،
على استاد القاهرة، في إطار منافسات الأسبوع السابع عشر من الدوري المصري الممتاز.
ويحتل
الأهلي المركز الثاني برصيد 36 نقطة، بينما يحل فريق الزمالك في المركز الرابع برصيد
28 نقطة.
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