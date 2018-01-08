بينهم سياسي بارز.. فيتنام تبدأ محاكمة 22 مسؤولاً في حملة ضد الفساد

بدأت في العاصمة الفيتنامية هانوي، اليوم الاثنين، محاكمة 22 من المسؤولين التنفيذيين السابقين في قطاع النفط، بينهم سياسي بارز، يزعم أن قوات الأمن الفيتنامية اختطفته من العاصمة الألمانية برلين.

وفر الرئيس التنفيذي السابق لشركة بتروفيتنام للبناء (بي.في.سي) ترينه شوان ثانه إلى ألمانيا في 2016، بعد اتهامات جنائية منسوبة إليه.

واتهمت برلين هانوى باختطاف ثانه في يوليو الماضي، لإخضاعه لإعادة قسرية لبلاده.

لكن فيتنام تنفي الاتهامات، وتؤكد أن ثانه عاد إلى هانوي، وسلم نفسه.

يذكر أن الرئيس السابق لشركة بتروفيتنام للنفط المملوكة للدولة والمالكة لشركة (بي.في.سي)، دينه لا ثانغ، كان عضواً سابقاً أيضاً في المكتب السياسي القوى للحزب الشيوعي الحاكم.

ويحاكم المتهمان مع 20 آخرين من المدراء التنفيذيين المتهمين بسوء الإدارة الاقتصادية، والفساد في محكمة مدينة هانوي ومن المقرر أن تستمر المحاكمة أسبوعين.

ووفقاً لقرار الاتهام، أمر ثانه الرئيس التنفيذي لشركة (بي.في.سي) بتقديم ما يقرب من 66 مليون دولار من شركة بتروفيتنام لاستخدامها في أعمال بناء، ولكنه بعد ذلك استخدم معظم الأموال لأغراض أخرى.

وتسبب ذلك في خسائر حكومية بلغت 5.4 ملايين دولار