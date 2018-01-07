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إسبانيا.. قطع عشرات الطرق وحصار الآلاف بسبب عاصفة ثلجية

الأحد 07/يناير/2018 - 07:35 م
إسبانيا.. قطع عشرات الطرق وحصار الآلاف بسبب عاصفة ثلجية
عاصفة ثلجية تضرب إسبانيا
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خاطر عبادة
 

 أسفرت موجة الطقس الثلجى والأمطار التى ضربت أجزاء كبيرة من إسبانيا، عن إغلاق عشرات الكيلومترات من الطرق وآلاف الأشخاص العالقين خلال 18 ساعة فى العاصمة مدريد منذ أمس السبت.


 وأعادت السلطات فتح الطرق بشكل جزئى اليوم بعد تدخّل الجيش وفرق الإنقاذ لإزاحة الجليد من بين مئات السيارات فى الطرق التى تربط مدريد وسيجوفيا وأبيلا وسط البلادن وقامت السلطات بإجلاء نحو 1400 شخصاً عالقين.

 

 

المزيد عن: مدريد عالم عاصفة ثلجية اخبار إسبانيا
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