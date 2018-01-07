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صحيفة: طائرات مغربية دون طيار تستنفر الجيش الجزائري

الأحد 07/يناير/2018 - 07:35 م
صحيفة: طائرات مغربية دون طيار تستنفر الجيش الجزائري
ارشيفية
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وكالات
 
قالت صحيفة مغربية إن "دولة الجزائر قدمت ورقة مفصلة عن تقنية يعتقد أنها مغربية تتزود بها طائرات دون طيار، التقطتها إشارات الجيش الجزائري".

وأوضحت صحيفة "الأسبوع الصحفي" الورقية المغربية، أن الجيش الجزائري رصد هذه التقنية في 25 يونيو و4 نوفمبر الماضيين، وأن الأبحاث أكدت وجود تقنية محلية في طائرات تزود بها المغرب من طرف ثالث.

وقالت الصحيفة: "تمكنت القوات المسلحة من إدخال التقنية دون تفعيلها في موضوع المراقبة الجوية عبر الطائرات دون طيار".

وأضافت: "لم يثبت للدوائر الغربية وجود مصنع لهذه الطائرات في المملكة، رغم إعلان الرباط عن برنامج حربي لازال إلى الآن في بدايته، من دون تمويل كاف من الخليجيين، لأن الرياض أوقفت دعمها للعاصمة الرباط بعد تسليمها 22 مليون دولار، ودخلت قطر الصناعة العسكرية المشتركة مع تركيا بإطلاق مصنع مؤخرا".

وكانت يومية "الصباح" المغربية نقلت عن إيف أوبان ميسيريار، الذي سبق أن عمل سفيرا لفرنسا في العراق، وتونس، ما وصفته بـ"قنبلة دبلوماسية"، حينما كشف النقاب عن مخطط أمريكي لنقل السيناريو السوري إلى دول مغاربية، بدأته واشنطن بإشعال بؤر توتر طائفي، وعرقي في المغرب، والجزائر.

ونقلت الصحيفة بأن الجهات الدولية، التي تحرك خيوط مواجهات عسكرية وشيكة في الشرق الأوسط، بدأت تستعد لرسم حدود داخلية في أكبر دولتين مغاربيتين في إشارة إلى المغرب، والجزائر.
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