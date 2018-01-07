المصرى يتوج بذهبية بطولة تونس وكارت الاحتراف في الفيزيك

تُوج محمد مجدي المصري، بالميدالية الذهبية ولقب بطل أبطال بطولة " WNT " الدولية فى رياضة "الفيزيك " التي اُقيمت في تونس في الفترة بين 4يناير الى 6 يناير الجارى ،وحصل «المصري» على كارت الاحتراف في فئة الفيزيك، ليتأهل لخوض بطولات المحترفين، التي ستُقام في الفترة القادمة وهو اللاعب الثانى الذى يحصل على كارت الإحتراف . من فريق «KO SQUAD» - الذى يمتلكه اسلام قُرطام (عضو مجلس إدارة شركات صحارى للبترول - .





وانضم محمد مجدى إلي مجموعة المصريين المُحترفين الذين سبقوه مثل أحمد عبد الجليل، البطل في فئة الفزيك وحسن بونت، البطل في فئة Muscular فزيك ، كما احترف لاعبون آخرون في رياضة كمال الأجسام، على رأسهم رامي السباعي «بيج رامي»، وصيف مستر أولمبيا​ (أقوى بطولة في اللعبة)، وأنور سيف ومحمد عولمي وجمال المعداوي وعطيه شعلان وآخرون.

فوز محمد مجدى المصرى بذهبية بطولة "WNT" وحصوله على كارت الإحتراف يعد اضافة جديدة للعبة فى مصر التى تتصدر الدول العربية الآن في عدد الأبطال المحترفين في صفوفها كما كانت دائما تتصدر البطولات الدولية سيعا لتصدر اللعبة عالميا ً فى ظل التطور الذى تشهده لعبة الفيزيك واهتمام الشباب المصرى بها.



وشهدت اللعبة اهتماما كبيرا فى الفترة الأخيرة واستضافت القاهرة مؤخرا بطولة " The Show" التى نظمها فريق «KO SQUAD» خلال الفترة من 15،16 ديسمبر الماضى فى مسرح الماركيه بكايرو فيستيفال.



وتشبه لعبة "الفيزيك " كمال الأجسام، إلى حد كبير، ولكنها تعتمد على طول المتسابق وليس وزنه الثقيل، كما يكون الجسم فيها أكثر تناسقا، و حجم العضلات أقل ضخامة، ولكن بعمق كبير، حيث تكون العضلات بارزة وأكثر وضحوحاً.



وتختلف الفيزيك أيضا عن كمال الأجسام من حيث الملابس على المسرح، حيث تكون ملابس الفيزيك عبارة عن "شورت" طويل يصل إلى الركبة، ولا يهتم الحكام بالضخامة العضلية للقدمين، بينما في كمال الأجسام تكون الملابس عبارة عن "مايوه" حتى يستطيع اللاعب إظهار القوة العضلية للقدمين.