ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

فتح تؤكد مجددا أن إعلان ترامب حول القدس ينهي حل الدولتين

الأحد 07/يناير/2018 - 07:34 م
فتح تؤكد مجددا أن إعلان ترامب حول القدس ينهي حل الدولتين
طباعة
وكالات
 
جددت حركة "فتح" الفلسطينية، اليوم الأحد، تأكيدها على أن قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ينهي مساعي حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس إقامة دولة فلسطينية بجانب دولة إسرائيلية.

وقالت "فتح" في بيان، وصل لوكالة "سبوتنيك"، إن "إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، وما تبع ذلك من تشريعات وقرارات إسرائيلية تضم الضفة وقطاع غزة لإسرائيل، تنهي تماماً مبدأ حل الدولتين، حيث إن ذلك يشير إلى محاولة متعددة الأطراف لتصفية القضية الفلسطينية".

وأضاف البيان "أمام هذه التحديات الخطيرة والمصيرية، لا بد من استنهاض طاقات شعبنا وتعزيز وتمتين وحدته الوطنية باعتبارها المدخل لهزيمة هذه المخططات والمحاولات".

ودعت "فتح" القوى السياسية والاجتماعية للوحدة والتكاتف والدفاع عن القدس باعتبارها العاصمة الأبدية للشعب الفلسطيني والدولة الفلسطينية المستقلة ودفاعا عن الحقوق والثوابت الوطنية.

يذكر أن ترامب اعترف، في السادس من ديسمبر الماضي، بالقدس عاصمة لإسرائيل، وكلف وزارة الخارجية بنقل سفارة بلاده من مدينة تل أبيب إلى القدس، وهو ما رفضته السلطة الفلسطينية، واعتبرت أن أمريكا، بهذه الخطوة، فقدت دورها كوسيط محايد في مفاوضات السلام مع الإسرائيليين.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تؤيد فرض عقوبة مالية على أصحاب المحلات غير الملتزمين بكتابة الأسعار على السلع؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس خادم الحرمين الشريفين - السعودية
الشباب
-
x
17:00
-
نجران
الكوكب
-
x
18:20
-
الاتحاد
كأس الإتحاد الإنجليزي
شروسبري تاون
-
x
16:00
-
وست هام يونايتد
توتنهام هوتسبير
-
x
17:00
-
ويمبلدون
نوتينجهام فورست
-
x
18:00
-
آرسنال
الدوري البرتغالي الممتاز
تشافيس
1
x
13:45
1
ديسبورتيفو أفيس
موريرينسي
-
x
18:00
-
بنفيكا
سبورتينج لشبونة
-
x
20:00
-
ماريتيمو
بورتو
-
x
22:15
-
فيتوريا جيماريش
الدوري الإسباني
ليجانيس
1
x
13:00
0
ريال سوسييداد
برشلونة
-
x
17:15
-
ليفانتي
أتلتيك بيلباو
-
x
19:30
-
ديبورتيفو ألافيس
فياريال
-
x
19:30
-
ديبورتيفو لاكورونا
سيلتا فيجو
-
x
21:45
-
ريال مدريد
مباريات دولية ودية - منتخبات
السويد - أساسي
-
x
19:15
-
إستونيا - أساسي
كأس فرنسا
مارسيليا
0
x
15:15
0
فالنسيان
رين
-
x
22:00
-
باريس سان جيرمان
الفجر الرياضي
الفجر الفني
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
1/7/2018 8:39:03 PM