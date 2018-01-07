توقيف قادة جماعة انفصالية كاميرونية في نيجيريا

جرى توقيف قادة مجموعة انفصالية ناطقة بالإنجليزية من الكاميرون الناطقة بالفرنسية، وذلك في العاصمة النيجيرية أبوجا.





وقال المتحدث باسم الانفصاليين كريس أنو إن "الاستخبارات النيجيرية اعتقلت القيادي جوليوس أيوك تابي و9 من مساعديه، أول أمس الجمعة".





وكانت الكاميرون أصدرت مذكرات توقيف دولية بحق 15 من قادة الجماعة الانفصالية، ومن المتوقع أن تطالب بتسليمهم، ومنذ فترة طويلة، يشكو الناطقون باللغة الإنجليزية، في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا، من معاملتهم كمواطنين من الدرجة الثانية وإتاحة الحكومة مبالغ مالية أقل لمناطقهم.





ووفقاً لمنظمة العفو الدولية، فقد قتلت قوات الأمن عشرات المتظاهرين في المناطق الناطقة بالإنجليزية في شمال غربي وجنوب غربي البلاد العام الماضي، وذكرت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة أن 40 ألف مواطن كاميروني، من الناطقين بالإنجليزية، فروا إلى نيجيريا منذ بدء الاحتجاجات قبل عام.