‏‫"التجارة" تضبط 2.7 مليون منتج مغشوش: شواحن جوالات من ماركات عالمية

تمكنت الفرق الرقابية بوزارة التجارة والاستثمار بمساندة الفرق الأمنية المشتركة بالرياض -قبل قليل- من ضبط مليونين و 750 ألف منتج مغشوش ومقلد يشمل شواحن جوالات وأفياش شواحن وسماعات ماركة آبل وسامسونج وماركات عالمية أخرى، وكذلك ستيكرات جاهز للتعبئة لنفس الماركات العالمية تقدر قيمتها بعشرات الملايين.



