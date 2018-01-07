"التجارة" تضبط 2.7 مليون منتج مغشوش: شواحن جوالات من ماركات عالمية
الأحد 07/يناير/2018 - 07:31 م
الفجر السعودي
تمكنت الفرق الرقابية بوزارة التجارة والاستثمار بمساندة الفرق الأمنية المشتركة بالرياض -قبل قليل- من ضبط مليونين و 750 ألف منتج مغشوش ومقلد يشمل شواحن جوالات وأفياش شواحن وسماعات ماركة آبل وسامسونج وماركات عالمية أخرى، وكذلك ستيكرات جاهز للتعبئة لنفس الماركات العالمية تقدر قيمتها بعشرات الملايين.
ووفقا للمعلومات تم ضبط الكميات في قبو منزل ومستودع مجاور له بجنوب الرياض.
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