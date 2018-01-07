هاري كين يقود توتنهام للفوز على ويمبلدون بكأس الاتحاد

تأهل فريق توتنهام الإنجليزي لدور الـ32 من كأس الاتحاد بالفوز على ويمبلدون بثلاثة أهداف مقابل لاشئ في اللقاء الذي جمع بينهم بالدور الـ64 من البطولة.





انتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين وسط استحواذ كامل من لاعبي توتنهام في ملعب الوايت هارت لين.





وفي الشوط الثاني قص شريط الأهداف المهاجم هاري كين في الدقيقة 63 ثم عاد نفس اللاعب بعدها بدقيقتين ليسجل الهدف الثاني واختتم ثلاثة توتنهام يان فيرتونخين في الدقيقة 71 لينتهي اللقاء 3-0.