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اسعار اللحوم اليوم الاحد 7 يناير 2018 في أسواق قنا

الأحد 07/يناير/2018 - 07:28 م
اسعار اللحوم اليوم الاحد 7 يناير 2018 في أسواق قنا
أسعار اللحوم
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بسام عبدالحميد
 
رصدت "الفجر" في محافظة قنا، اسعار اللحوم، بجميع أسواق المحافظة، والتي شهدت استقرارا في الاسعار، اليوم الاحد، حيث سجل سعر الكيلو الواحد نحو 130 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو اللحمة الضآن نحو 135 جنيهًا، بينما سجل سعر كيلو المشفي 120 جنيهًا، والكندوز 120 جنيهًا، والعجالي 130 جنيهًا للكيلو.

أما سعر اللحم البرازيلي سجل من 75 إلى 85 جنيهًا للكيلو، فيما وصل سعر اللحم السوداني من 75 إلى 80 جنيهًا، بينما يصل سعر الضأن المستورد يتراوح من 60 إلى 80 جنيهًا.

وبالنسبة لسعر الكبدة المجمدة 30 جنيهًا، ويصل سعر الكبدة البلدي 130 جنيهًا.
المزيد عن: قنا اللحوم الضان الأحد 7 يناير 2018 اسواق اسعار اللحوم
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