"الفيس بوك" يوضح موقفة من عملة "البيتكوين"

نفت شركة "فيس بوك" شائعات تحدث رئيسها التنفيذي عن دعم الشبكة للدفع عبر عملة "بيتكوين" الافتراضية.





وكان مارك زوكيربرج قد تحدث الاسبوع الماضي عن أمنياته وتطلعاته لعام 2018 فيما يتعلق بالموقع، قائلا: إنه يتطلع إلى التقنية القوية التي تضع المزيد من السلطة في أيدي الناس"، ووفقا لمواقع تقنية شهيرة كان مارك يقصد دعم عملة "بيتكوين" الافتراضية على "فيس بوك" بهذه العبارة الأخيرة.





بيان الشركة، أشار إلى أن مارك لم يتطرق إلى هذا الأمر على الإطلاق ولم يشير إليه وأن كلماته ربما فهمت بطريقة خاطئة.





واختتمت عملة "بيتكوين" عام 2017 بتراجع ملحوظ على الرغم من قفزتها خلال العام نفسه قفزة قياسية تاريخية.