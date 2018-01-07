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باولينيو يرحب بقدم كوتينيو إلى برشلونة

الأحد 07/يناير/2018 - 07:23 م
باولينيو يرحب بقدم كوتينيو إلى برشلونة
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الفجر الرياضي
 

تحدث باولينيو لاعب وسط فريق برشلونة الإسباني بعد فوز فريقه اليوم 3-0 على ليفانتي ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من الدوري.


نشرت صحيفة آس الإسبانية تصريحات باولينيو الذي قال: سعيد للغاية بالفوز اليوم وبأهدافي مع الفريق، سنحاول مواصلة الأداء الجيد لحصد المزيد من النقاط.


وأضاف باولينيو: برشلونة لا يفز بسهولة، هناك صعوبات تواجه الفريق في كل مباراة، نعلم مدي صعوبة المباريات لذلك نستهدف الفوز دائماً.


وعن عودة ديمبيلي قال: ديمبيلي لاعب مهم بالنسبة لنا، ولكن كل العناصر في برشلونة مهمة أيضاً مع الفريق.


وعن وصول كوتينيو وتعاقده مع برشلونة قال: كوتينيو لاعب كبير وسوف يساهم مع برشلونة بشكل كبير، كما أنه سيلعب دوراً في تحقيق أهدافنا نأمل في دخوله سريعاً بالأجواء ومساعدة الفريق.

 

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