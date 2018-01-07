باولينيو يرحب بقدم كوتينيو إلى برشلونة

تحدث باولينيو لاعب وسط فريق برشلونة الإسباني بعد فوز فريقه اليوم 3-0 على ليفانتي ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من الدوري.





نشرت صحيفة آس الإسبانية تصريحات باولينيو الذي قال: سعيد للغاية بالفوز اليوم وبأهدافي مع الفريق، سنحاول مواصلة الأداء الجيد لحصد المزيد من النقاط.





وأضاف باولينيو: برشلونة لا يفز بسهولة، هناك صعوبات تواجه الفريق في كل مباراة، نعلم مدي صعوبة المباريات لذلك نستهدف الفوز دائماً.





وعن عودة ديمبيلي قال: ديمبيلي لاعب مهم بالنسبة لنا، ولكن كل العناصر في برشلونة مهمة أيضاً مع الفريق.





وعن وصول كوتينيو وتعاقده مع برشلونة قال: كوتينيو لاعب كبير وسوف يساهم مع برشلونة بشكل كبير، كما أنه سيلعب دوراً في تحقيق أهدافنا نأمل في دخوله سريعاً بالأجواء ومساعدة الفريق.