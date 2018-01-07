باولينيو يرحب بقدم كوتينيو إلى برشلونة
تحدث باولينيو لاعب وسط فريق برشلونة
الإسباني بعد فوز فريقه اليوم 3-0 على ليفانتي ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من
الدوري.
نشرت صحيفة آس الإسبانية تصريحات
باولينيو الذي قال: سعيد للغاية بالفوز اليوم وبأهدافي مع الفريق، سنحاول مواصلة
الأداء الجيد لحصد المزيد من النقاط.
وأضاف باولينيو: برشلونة لا يفز
بسهولة، هناك صعوبات تواجه الفريق في كل مباراة، نعلم مدي صعوبة المباريات لذلك
نستهدف الفوز دائماً.
وعن عودة ديمبيلي قال: ديمبيلي لاعب
مهم بالنسبة لنا، ولكن كل العناصر في برشلونة مهمة أيضاً مع الفريق.
وعن وصول كوتينيو وتعاقده مع برشلونة
قال: كوتينيو لاعب كبير وسوف يساهم مع برشلونة بشكل كبير، كما أنه سيلعب دوراً في
تحقيق أهدافنا نأمل في دخوله سريعاً بالأجواء ومساعدة الفريق.