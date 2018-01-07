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سمكة "مقلية" تتحرك داخل الطبق وسط دهشة الحضور (فيديو)

الأحد 07/يناير/2018 - 07:19 م
سمكة مقلية تتحرك داخل الطبق وسط دهشة الحضور (فيديو)
سمكة مقلية تتحرك داخل الطبق
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فى الساعات الماضية مقطع فيديو صادم أثار رعب مجموعة من رواد مطعم صيني شهير، بعدما تحركت سمكة "مقلية" أكثر من مرة وسط صدمة الحضور.

وظلت السمكة تتحرك فى المطعم بمدينة "هنجيانج" فى مقاطعة "هونان" جنوب الصين، بعدما تم تقديمها لعدد من الزبائن على الطاولة الخاصة بهم.

وأطلق زبون المطعم صرخات متتالية بسبب صدمته من الموقف، حيث وثق الواقعة بكاميرا هاتفه المحمول ونشرها على الإنترنت ليحظى برواج كبير فى وقت قياسى.

يذكر أن هذه الظاهرة طبيعية فبعض الأسماك تكون ميتة تمامًا، ولكن بعض الخلايا لا تزال تستجيب للمؤثرات، وبعد الموت مباشرة، تحافظ الخلايا العصبية الحركية على بعض إمكانياتها في الغشاء.
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