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هيئة "تنشيط السياحة" تكشف سبب إلغائها احتفالية رأس السنة

الأحد 07/يناير/2018 - 07:24 م
هيئة تنشيط السياحة تكشف سبب إلغائها احتفالية رأس السنة
هشام الدميري
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هدى عبدالرازق
 
قال هشام الدميري، رئيس هيئة تنشيط السياحة، إن الهيئة تعمل وفقًا لمنظومة تضعها الدولة، لافتا إلى أنهم حضروا لإقامة احتفال رأس السنة قبل الموعد بـ 6 شهور.

وأضاف "الدميري"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، اليوم الأحد، أنهم قرروا أن يعقدوا احتفالية عند سفح الهرم، وبدأوا الإعداد لها، لافتا إلى أنهم يحرصون عند إقامة أي فعاليات تحت سفح الأهرامات أن تكون كبيرة وتليق بمكانة مصر.

وكشف أن سبب إلغاء الاحتفالية هو مراعاة مشاعر المصريين بعد وقوع عدد من الحوادث الإرهابية.
المزيد عن: هيئة تنشيط السياحة التوك شو احتفالية رأس السنة أخبار مصر
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