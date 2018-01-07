أمير الشمالية: القطاع البلدي جزء من برنامج التحول





أكد أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أن أعمال ومشاريع وأدوار القطاع البلدي تشكل النسبة الأعلى من مجموع الأعمال في كافة المناطق، وأيضا القطاع البلدي جزء من برنامج التحول الوطني المنبثق من رؤية المملكة 2030، الذي يهدف إلى تحقيق تنمية حضرية مستدامة ومتوازنة للارتقاء بمستوى جودة الحياة وتعزيز البعد الإنساني في جميع مدن ومناطق المملكة لتلبية تطلعات قيادتنا والمجتمع المحلي على حد سواء.





جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأحد بوزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ، في مقر الوزارة بمدينة الرياض، لبحث عدد من الموضوعات المتعلقة بالخدمات البلدية بالمنطقة وكذلك المشاريع الجاري تنفيذها.





كما جرى خلال الاستقبال التباحث في المجالات التي تخص أمانة المنطقة، وشؤون بلديات مدن ومحافظات ومراكز المنطقة.





ً من جهة أخرى، عبر آل الشيخ عن شكره وتقديره لأمير الحدود الشمالية على زيارته لمقر الوزارة، مشيدا بما لمسه من اهتمامه بكل ما من شأنه خدمة المشاريع التطويرية لأمانة المنطقة وبلديات مدن ومحافظات ومراكز المنطقة.