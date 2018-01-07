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بلطيم توقف قطار "سيدي سالم" بالقسم الثالث

الأحد 07/يناير/2018 - 07:19 م
بلطيم توقف قطار سيدي سالم بالقسم الثالث
بلطيم
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إبراهيم زين
 

نجح نادي بلطيم بقيادة ماهر العش المدير الفني في الفوز علي المتصدر سيدي سالم ، بهدفين، في اللقاء الذي شهده استاد بلطيم ، في الجولة الخامسة عشر، ضمن منافسات دوري القسم الثالث بكفرالشيخ .


وتقدم بلطيم عن طريق ابراهيم عابد في الدقيقة 12من بداية اللقاء، وفي الدقيقة 55 عزز بلطيم من تقدمه بهدف ثاني أحرزه مهاجمه محمود ابراهيم.


ليرتفع رصيد بلطيم الي 28 في المركز الثالث ، ويتجمد رصيد سيدي سالم عند النقطة رقم 32 ويهبط الي مركز الوصيف بعدما كان متصدرا منذ بداية المسابقة .


ترتيب المجموعة علي النحو الآتي :


1 الزعفران 33 نقطة .


2 سيدي سالم 32 نقطة .


3 بلطيم 28 نقطة . 


4 بيلا 28 نقطة . 


5 الحامول 25 نقطة . 


6 م.ش.قلين 23 نقطة . 


7 دسوق 23 نقطة . 


8 سخا 16 نقطة . 


9 مطوبس 16 نقطة . 


10 إتحاد بسيون 13 نقطة . 


11 الزهراء 6 نقاط. 


12 شبراخيت نقطتين .

المزيد عن: كورة كرة سيدي سالم رياضة بلطيم
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