بلطيم توقف قطار "سيدي سالم" بالقسم الثالث

نجح نادي بلطيم بقيادة ماهر العش المدير الفني في الفوز علي المتصدر سيدي سالم ، بهدفين، في اللقاء الذي شهده استاد بلطيم ، في الجولة الخامسة عشر، ضمن منافسات دوري القسم الثالث بكفرالشيخ .



