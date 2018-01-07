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تشكيل الأهلي المتوقع في القمة .. أجاي وأزارو يقودان الهجوم أمام الزمالك

الأحد 07/يناير/2018 - 07:17 م
تشكيل الأهلي المتوقع في القمة .. أجاي وأزارو يقودان الهجوم أمام الزمالك
أجاي وأزارو
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الفجر الرياضي
 

يلتقي النادي الأهلى فى السابعة مساء غد الاثنين مع منافسه التقليدي الزمالك على استاد القاهرة الدولى، فى قمة مباريات الجولة الـ17 لبطولة الدورى الممتاز، وهى القمة رقم 115 في بطولة الدوري.

 

 

وظهرت ملامح التشكيل الأساسي للمارد الأحمر غدا أمام الزمالك خلال مران اليوم، ومن المنتظر أن يكون تشكيل الأهلي في القمة 115 كالتالي :

 

 

محمد الشناوى فى حراسة المرمى.

 

خط الدفاع: على معلول ورامى ربيعة وأيمن أشرف وأحمد فتحى.

 

خط الوسط: حسام عاشور وعمرو السولية وعبد الله السعيد مؤمن زكريا أو "وليد سليمان"  .

 

خط الهجوم: ووليد أزارو وجونيور أجاى.

المزيد عن: جونيور أجاي تسكيل الأهلي أمام الزمالك القمة 115 الزمالك الأهلي أزارو
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