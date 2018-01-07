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إكرام لمعي: مصر ثروة وقوة معنوية للشرق الأوسط

الأحد 07/يناير/2018 - 07:19 م
إكرام لمعي: مصر ثروة وقوة معنوية للشرق الأوسط
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وليد حمدي
 
قال إكرام لمعي، أستاذ مقارنة الأديان السماوية، إن مصر ثروة كبيرة وقوة معنوية لمنطقة الشرق الأوسط بأكملها، متابعًا: "شعب مصر بسيط ولكنه مرتبط بوطنه ولا يريد الابتعاد عنه".

وأضاف "لمعي"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المُذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الأحد، أن مصر قامت بتغيير كل مخططات دول الغرب، بسبب تماسك شعبها، لافتًا إلى أن انهيار التعليم والثقافة الدينية جعل مجتمعنا يعاني من هشاشة.

وأكد أن المناصب في مصر لا تميز بين مسلم أو مسيحي، مطالبًا مؤسسة الأزهر الشريف والكنيسة بالاتحاد مع البعض لتصحيح الأفكار الدينية المغلوطة لدي الشباب.

واستطرد "لمعي": "إحنا شعب مش متدين بطبعه، ولكنها شعب متعبد".
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