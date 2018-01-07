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مهرجان "what happens " يكرم فنون مصر كأفضل إنتاج 2017

الأحد 07/يناير/2018 - 07:14 م
مهرجان what happens يكرم فنون مصر كأفضل إنتاج 2017
شركة فنون مصر للإنتاج الفني
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محمود حنفي
 
تكرم إدارة مهرجان "what happens" للأعمال الفنية برئاسة كل من تامر نعيم ومحمد فريد شركة فنون مصر للإنتاج الفني، ويستلم الجوائز المنتج ريمون مقار والفنان محمد محمود عبدالعزيز وشادي مقار كأفضل إنتاج في الدراما المصرية عن مسلسلي "ظل الرئيس" و"الطوفان" عام 2017 والتي حصلت علي أعلي استفتاء في الخليج والوطن العربي.

ومن المقرر أن يكون الإعلامي والمنتج الهامي مقار الرئيس الشرفي لهذا المهرجان وسيقوم بتوزيع الجوائز علي الفائزين في المهرجان كلا من الوزير المفوض لقطاع الأعمال بجامعة الدول العربية الدكتور عصام البرام.
 
ويعتبر مهرجان "what happens" أولي المهرجانات المصرية التي تعتمد علي نجاح وشهرة النجم خارج مصر. 

ومن المقرر أن تعلن إدارة المهرجان عن باقي أسماء المكرمين من النجوم سواء العرب أو المصريين خلال أيام قليلة من خلال الاستفتاء التي قامت به.

كما أعلنت ادارة المهرجان عن وجود مفاجآت كثيرة لم تكن متوقعة في التصويت كما سيتم تكريم رموز من زمن الفن الجميل ويقوم بتنظيم الحفل محمود ماريوت بالتعاون مع ek ميديا

المزيد عن: فنون مصر الدراما المصرية الأفضل 2017 اخبار الفن
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