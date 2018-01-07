برشلونة يصعق ليفانتي ويواصل التحليق في الصدارة

واصل فريق برشلونة الإسباني عروضه المميزة ببطولة الليجا بحصد فوز جديد على حساب ليفانتي بثلاثة نظيفة في الجولة الثامنة عشر من الدوري.

سجل هدف برشلونة الأول البرغوث ليونيل ميسي في الدقيقة 12 وضاعف النتيجة زميله لويس سواريز في الدقيقة 38 لتنتهي الـ45 دقيقة الأول بتفوق البرسا.

وفي الشوط الثاني سجل باولينيو الهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة من المباراة بعد استحواذ كامل من الفريق الكتالوني.





وبهذه النتجية يرفع برشلونة رصيده للنقطة 48 في صدارة الدوري وبفارق 9 نقاط عن أتلتيكو مدريد الوصيف، فيما تجمد رصيد ليفانتي عند النقطة 18.