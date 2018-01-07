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رئيس مجلس شربين ونواب البرلمان يقدموا التهانى للأقباط (صور)

الأحد 07/يناير/2018 - 07:15 م
رئيس مجلس شربين ونواب البرلمان يقدموا التهانى للأقباط (صور)
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سالى رضوان
 
قدم المحاسب محمد فريد الشيوى رئيس مجلس مركز ومدينة شربين التهانى للاقباط ببكنيسة مارى جرجس بمدينة شربين تزامنا مع احتفالاتهم بعيد ميلاد السيد المسيح

شارك فى الزيارة مأمور مركز شربين سامى الحديدى ونواب البرلمان عن مركز ومدينة شربين وشيخ ازهر شربين ولفيف من القيادات الامنية والتنفيذية التنفيذية والسياسيه بالمدينه والقرى التابعه لمركز ومدينه شربين واستقبلهم راعى الكنيسه والمعاونين

قال الدكتور رئيس مجلس شربين جئنا لنشارك ونهنئ الأخوة الاقباط بعيد الميلاد المجيد، مشيرا بان الفرحة فرحتين الاولى بالعيد المجيد، والثانية بإنجاز وافتتاح الكاتدرائية الجديدة "كاتدرائية ميلاد المسيح" بالعاصمة الإدارية الجديدة التي تمثل ملحمة وطنيه شارك فيها المصريين مسلمين واقباط.
رئيس مجلس شربين ونواب البرلمان يقدموا التهانى للأقباط (صور)
رئيس مجلس شربين ونواب البرلمان يقدموا التهانى للأقباط (صور)
رئيس مجلس شربين ونواب البرلمان يقدموا التهانى للأقباط (صور)
رئيس مجلس شربين ونواب البرلمان يقدموا التهانى للأقباط (صور)
رئيس مجلس شربين ونواب البرلمان يقدموا التهانى للأقباط (صور)
رئيس مجلس شربين ونواب البرلمان يقدموا التهانى للأقباط (صور)
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