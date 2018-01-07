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إكرام لمعي: مصر لا يوجد بها أقلية.. ولا فرق بين مسلم أو مسيحي

الأحد 07/يناير/2018 - 07:14 م
إكرام لمعي: مصر لا يوجد بها أقلية.. ولا فرق بين مسلم أو مسيحي
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وليد حمدي
 
قال إكرام لمعي، أستاذ مقارنة الأديان السماوية، إن الشعب المصري يستوعب كل الأديان السماوية، مشيرًا إلى أن الدين الإسلامي والمسيحي المصري مختلفين عن كل الأديان.

وأضاف "لمعي"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المُذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الأحد، أن المواطن المصري مرتبط بحضاراته، وتظهر عليه كل قيم الحضارات، متابعًا: "مهما اهتزت مصر ستظل قوية".

وأكد أن مصر لا يوجد بها أقلية، ونحن شعب واحد لا فرق بين مسلم أو مسيحي، لافتًا إلى أن سبب عدم سقوط مصر حتى الآن هو عدم انقسام جيشها.

وأوضح "لمعي"، إن تركيا وإيران وإسرائيل كانوا يريدون تقسيم المنطقة العربية، من أجل تحقيق أهداف معينة.
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