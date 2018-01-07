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أهم أخبار الإمارات اليوم الأحد 7/1/2018

الأحد 07/يناير/2018 - 07:10 م
أهم أخبار الإمارات اليوم الأحد 7/1/2018
ارشيفية
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الفجر
 
نوافيكم الآن بأهم وآخر الأخبار الإماراتية اليوم الأحد الموافق 7-1-2018، ونبدأ بآخر أخبار الإمارات اليوم، حيث يعلن الجهاز الفني للأهلي بقيادة حسام البدري أسماء اللاعبين الراحلين خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية على سبيل الإعارة وذلك بعد العودة من رحلة الإمارات

الأهلي يحسم مصير "المطرودين" بعد رحلة الإمارات
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