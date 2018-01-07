أهم أخبار الإمارات اليوم الأحد 7/1/2018

نوافيكم الآن بأهم وآخر الأخبار الإماراتية اليوم الأحد الموافق 7-1-2018، ونبدأ بآخر أخبار الإمارات اليوم، حيث يعلن الجهاز الفني للأهلي بقيادة حسام البدري أسماء اللاعبين الراحلين خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية على سبيل الإعارة وذلك بعد العودة من رحلة الإمارات