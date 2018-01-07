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بسبب سانداوتش بيض.. تعويض أسرة بريطانية فقدت أحد أفرادها بالمستشفى

الأحد 07/يناير/2018 - 07:09 ص
بسبب سانداوتش بيض.. تعويض أسرة بريطانية فقدت أحد أفرادها بالمستشفى
سانداوتش بيض - أرشيفية
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أ ش أ
 

كسبت أسرة بريطانية تعويضاً مالياً ضخماً بعد نزاع قضائي طويل، بسبب اختناق جدة العائلة حتى الموت نتيجة تناولها سانداوتش بيض في إحدى المستشفيات.

 

وكان أفراد الأسرة قد حركوا دعوى قضائية ضد إدارة المستشفى بعدما نقلت ليليان هجيل، والتي كانت قد نجت سابقاً من السرطان، إلى المستشفى بعدوى في المثانة ولكنها توفيت لاحقاً بعد أن أعطاها فريق العاملين بالخطأ "ساندويتش" بيض بدلاً من أطعمة لينة.

 

وكان فريق التمريض بالمستشفى، وفقا لصحيفة "التليجراف" البريطانية، لم يلحظ أن السيدة المسنة البالغة من العمر 84 عاما لم تكن ترتدي طقم الأسنان السفلي ما يعني أنها لن تكون قادرة على مضغ الطعام بصورة جيدة.

 

وكانت الجدة المتقاعدة قد تغلبت على أمراض أخرى بما في ذلك سرطان المثانة، ولذا لم تتقبل أسرتها بسهولة مسألة وفاتها بهذه البساطة، حيث قال زوج ابنتها: "كيف لشخص ما يتم إدخاله المستشفى لمجرد الإصابة بعدوى في الجهاز البولي ويحدث هذا".

 

وتبين من خلال القضية أن الفريق الطبي بالمستشفى الكائنة في مدينة يورك بانجلترا، تقاعس عن ملاحظة طقم الأسنان لذا تعرضت السيدة للاختناق بسب "الساندويتش" وأصيبت بنوبة قلبية وإصابة دماغية بسبب نقص الأكسجين الواصل للمخ ما أدى إلى إصابتها بالتهاب قصبي رئوي أي التهاب الرئتين توفيت بعدها بأسبوع.

 

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